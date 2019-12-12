https://news.day.az/world/1184852.html США очень близки к заключению торговой сделки с Китаем - заявление Трампа
США очень близки к заключению торговой сделки с Китаем - заявление Трампа
Вашингтон "подходит очень близко" к заключению торговой сделки с Китаем. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в четверг на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Подходим очень близко к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, мы тоже", - сказано в сообщении.
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