Четверо полицейских погибли, еще один пострадал в субботу в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака. Об этом говорится в заявлении пресс-службы иракских сил безопасности, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Члены террористических банд ИГ напали вчера (в субботу - Прим. ред.) вечером на пункт полиции по защите нефти в (городе - Прим. ред.) Байджи у прибрежной полосы. Они (полицейские - ред.) ответили на это нападение и ликвидировали террориста, на котором был пояс смертника. Инцидент привел к гибели четырех полицейских. Силы безопасности прочесали район, во время этого взорвалась бомба, был ранен один офицер", - сообщила пресс-служба в Facebook.



В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов ИГ после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков.

