В результате бушующих в Австралии мощнейших пожаров вся страна оказалась в плотном дыму.

Уничтожены более 4 млн гектаров леса, в огне погибли как минимум 23 человека, в том числе трое пожарных, 17 человек пропали без вести. Уничтожены более 1,3 тыс. жилых домов, порядка 2,5 тыс. административных и хозяйственных построек.

480 миллионов млекопитающих, среди которых коалы, кенгуру, птицы и рептилии, погибли или потеряли свои привычные места обитания в результате пожаров. По словам ученых, это самая скромная оценка последствий экологической катастрофы.

Последний снимок NASA со спутника дает представление о масштабах экологического бедствия.