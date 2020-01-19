Крупный пожар в доме престарелых в Чехии, есть погибшие и раненые

Восемь человек погибли при пожаре утром в воскресенье в доме престарелых в городе Вейпрты Хомутовского района на западе Чехии, еще семь человек получили ранения, из них три - тяжелые. Об этом сообщил журналистам представитель службы скорой помощи Прокоп Воленик, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Пожар возник около 6 часов утра (9.00 по Баку) в воскресенье. По данным медиков, восемь человек погибли, еще семь получили ранения, из них три - тяжелые", - сказал Воленик.



По его данным, на месте работают пожарные и полиция, а также семь бригад скорой помощи, в том числе, из соседнего района Германии. "К сожалению, из-за плохой видимости нет возможности использовать вертолеты", - добавил он.

