https://news.day.az/world/1197282.html Число жертв землетрясения в Турции растет
Число жертв землетрясения в Турции растет
Число жертв землетрясения в провинции Элязыг Турции достигло 36 человек. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Ранее сообщалось о 35 погибших.
Согласно информации, из-под завалов были спасены 45 человек, пострадали 1607 человек.
Отметим, что в районе Сивириджа восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8.
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