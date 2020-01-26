Число жертв землетрясения в Турции растет

Число жертв землетрясения в провинции Элязыг Турции достигло 36 человек. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Ранее сообщалось о 35 погибших.

Согласно информации, из-под завалов были спасены 45 человек, пострадали 1607 человек.

Отметим, что в районе Сивириджа восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8.