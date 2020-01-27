Билл Гейтс пожертвовал $5 млн на борьбу с пневмонией нового типа в КНР

Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс выделил из своего благотворительного фонда $5 млн на оказание поддержки Китаю в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщила в понедельник газета China Daily, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс, по данным издания, активно взаимодействует по этому вопросу с китайскими партнерами - частными и общественными организациями, участвующими в деятельности по ликвидации пневмонии. Выделенные средства будут использоваться как в работе по выявлению инфицированных, их помещению на карантин и лечению, так и для ускоренной разработки вакцины от вируса.

"Мы глубоко обеспокоены распространением этого заболевания и выражаем искреннее уважение тем, кто находится в первых рядах по борьбе с пневмонией", - заявил директор китайского отделения фонда Ли Ино.

По его словам, благотворительная организация также выделит $5 млн для оказания поддержки странам Африки в принятии превентивных мер по осуществлению контроля и минимизации риска распространения пневмонии нового типа на континенте.