Поступает информация о развертывании турецких войск в идлибской зоне в Сирии, российские военные отслеживают ситуацию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Поступает информация о развертывании турецких войск в идлибской зоне, о начале боестолкновений между ними и подразделениями сирийской армии. Наши военные отслеживают эту ситуацию", - сказал Лавров в интервью "Российской газете".

"По нашим данным, о которых уже сообщал Генеральный штаб, турецкие военные выдвигались на определенные объекты внутри идлибской зоны деэскалации, не предупредив об этих передвижениях, поэтому мы не смогли сообщить об этом сирийской армии. Удары были нанесены, турецкая сторона грозит ответными мерами. Это все весьма печально. Мы призываем строго выполнять сочинские договоренности по Идлибу 2018 и 2019 годов", - добавил министр.

