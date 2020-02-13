https://news.day.az/world/1202759.html В Японии и на южных Курилах произошло землетрясение магнитудой 7,0
По его данным, эпицентр находился к югу от острова Итуруп (южные Курилы), очаг землетрясения залегал на глубине 160 километров. Угрозы цунами нет, сообщение об ущербе пока не поступало.
В Японии и на южных Курилах произошло землетрясение магнитудой 7,0
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на северо-востоке Японии, затронув острова Хоккайдо и северную часть основного острова Хонсю, передало центральное метеорологическое агентство страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По его данным, эпицентр находился к югу от острова Итуруп (южные Курилы), очаг землетрясения залегал на глубине 160 километров. Угрозы цунами нет, сообщение об ущербе пока не поступало.
Вместе с тем подземные толчки ощущались даже в Токио. По японской семибалльной шкале сила подземных толчков на территории острова Хоккайдо достигала 4 баллов, в Токио - только один балл.
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