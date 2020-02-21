Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили несколько баллистических ракет, запущенных правящими на севере Йемена мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситы), передает саудовское агентство SPA со ссылкой на арабскую коалицию.

В Сети появились видеозаписи летящих ракет, снятые в городе Янбу, который расположен на западе Саудовской Аравии в 900 километрах от границы с Йеменом и является крупным нефтеналивным портом, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

Представитель коалиции полковник Турки аль-Малики назвал продолжающиеся обстрелы "варварскими атаками".

В сентябре прошлого года хуситы взяли на себя ответственность за ракетную атаку на объекты Saudi Aramco. Тогда Cаудовская Аравия была вынуждена сократить производство нефти более чем вдвое.

В Йемене с 2015 года продолжается военное противостояние между сторонниками президента Абд Раббу Мансура Хади, которых поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, и хуситами. В ответ на удары по позициям хуситов на севере Йемена мятежники постоянно подвергают ракетным обстрелам города на юго-западе королевства.



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