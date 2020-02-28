Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что первые результаты вакцин от коронавируса ожидаются через несколько недель, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Свыше 20 вакцин разрабатываются в мире и несколько препаратов проходят клиническое исследование. Мы ожидаем первые результаты через несколько недель", - заявил глава ВОЗ в ходе пресс-конференции, которая транслировалась микроблоге организации в Twitter.