https://news.day.az/world/1207420.html В ВОЗ рассказали о ходе разработки вакцин от коронавируса
В ВОЗ рассказали о ходе разработки вакцин от коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что первые результаты вакцин от коронавируса ожидаются через несколько недель, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Свыше 20 вакцин разрабатываются в мире и несколько препаратов проходят клиническое исследование. Мы ожидаем первые результаты через несколько недель", - заявил глава ВОЗ в ходе пресс-конференции, которая транслировалась микроблоге организации в Twitter.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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