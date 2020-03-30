Трамп хочет обсудить с Путиным вопросы энергетики, торговлю и ситуацию с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп отметил в понедельник важность поддержания диалога с Россией. "Не скажу, что эти отношения безупречны, но мы должны их обсуждать, - отметил он. - Они воевали во Второй мировой войне, они потеряли 50 млн человек, они были нашими партнерами во Второй мировой войне. Германия была нашим противником", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"А теперь мы не говорим с Россией, а говорим с Германией", - добавил он.

Трамп также заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Путиным. Президент США намерен обсудить по телефону с Путиным вопросы энергетики, торговли и ситуацию с распространением коронавируса.