В Чили число заражений COVID-19 приблизилось к 74 тысячам

В Чили за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 4 895, достигнув 73 997, пишет минздрав страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на интенсивной терапии находятся 1 137 пациентов, из которых 220 - в критическом состоянии.

Отмечается, что с начала эпидемии выздоровели 29 302, скончался 761 пациент.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.