https://news.day.az/world/1239209.html В США число заражений коронавирусом превысило 1,7 миллиона
В США число заражений коронавирусом превысило 1,7 миллиона
В США число заражений коронавирусом превысило 1,7 млн, пишет университет Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ранее сообщалось, что в США от коронавируса умерли больше 100 тыс. человек.
Страна находится на первом месте в мире по распространению коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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