https://news.day.az/world/1241706.html Стрельба в Алабаме - убийца застрелил 7 человек
Стрельба в Алабаме - убийца застрелил 7 человек
Семь человек стали жертвами стрельбы в округе Морган (штат Алабама) в четверг вечером.
Об этом сообщает в пятницу телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, в полицию поступила информация о звуках выстрелов, после чего правоохранительные органы выехали на проверку по указанному адресу. На месте они обнаружили семерых погибших. Информации о возможных подозреваемых не приводится.
Отмечается, что на данный момент угрозы на месте происшествия больше нет.
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