Стрельба в Алабаме

Семь человек стали жертвами стрельбы в округе Морган (штат Алабама) в четверг вечером.

Об этом сообщает в пятницу телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в полицию поступила информация о звуках выстрелов, после чего правоохранительные органы выехали на проверку по указанному адресу. На месте они обнаружили семерых погибших. Информации о возможных подозреваемых не приводится.

Отмечается, что на данный момент угрозы на месте происшествия больше нет.