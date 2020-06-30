Россия подготовилась сразу к третьей волне коронавируса

При необходимости Россия готова не то что ко второй, а сразу к третьей волне коронавируса, если смотреть с точки зрения опыта и сделанных запасов. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он добавил, что в настоящее время по поручению президента страны формируется государственный материальный резерв, который дополнит уже сформированные запасы.

В то же время Мантуров призвал соблюдать правила безопасности, чтобы не было даже второй волны. Потому что в любом случае это негативно скажется на экономике страны.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) накануне, 29 июня, заявила, что пандемия коронавируса еще не подошла к пику и говорить о ее завершении пока рано. Наибольшее опасение вызывает ситуация в США, где в ряде штатов пришлось вновь усиливать ограничительные меры из-за резкого увеличения числа новых заражений.

В России за последние сутки выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных коронавирусом в стране превысило 647 тысяч.