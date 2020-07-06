https://news.day.az/world/1251163.html Иномарка протаранила шесть автомобилей в Москве - ФОТО
Иномарка протаранила шесть автомобилей в Москве - ФОТО
Три человека пострадали в результате столкновения иномарки с несколькими автомобилями на Проспекте Мира в Москве. Повреждения получили шесть машин. В пресс-службе департамента транспорта Москвы сообщили, что авария произошла из-за приступа астмы у водителя.
Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru показывает кадры с места происшествия.
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