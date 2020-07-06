Саудовская Аравия отказалась от новой нефтяной войны

Саудовская Аравия заверила, что не станет начинать нефтяную войну для урегулирования конфликта с Анголой и Нигерией в рамках договора ОПЕК+. Об этом заявил источник в одной из стран альянса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, королевство объявило некоторым членам организации, что отказалось от радикальных мер для урегулирования конфликтной ситуации, поскольку ожидает разрешения вопроса всеми членами договора.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман потребовал у Анголы и Нигерии компенсировать невыполненные квоты в следующие месяце. В противном случае Эр-Рияд пригрозил новой ценовой войной. Речь в послании идет о том, чтобы предоставить большие скидки покупателям сырья у стран-нарушителей.

Новое соглашение ОПЕК+ вступило в силу с 1 мая. После корректировок в июне сокращение в течение трех месяцев должно составлять 9,7 миллиона баррелей в сутки, после чего до конца года оно снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки. Выполнить свои обязательства в первые месяцы по различным причинам смогли не все страны.

В понедельник, 6 июля, цены вернулись на уровень, на котором находились до начала ценовой войны России и Саудовской Аравии в марте этого года.