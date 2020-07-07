Жуткий пожар в Петербурге: загорелись цистерна и автомобили вокруг

В распоряжении РЕН-ТВ появились кадры с места крупного пожара в Санкт-Петербурге. На видео видны последствия пожара, охватившего цистерну с топливом и рядом стоящие авто в Санкт-Петербурге, передает Day.Az.

Ранее стало известно, что в ночь на 7 июля на улице Книповича произошел пожар. Впоследствии очевидцы услышали взрывы.

Сотрудники экстренных служб сумели остановить распространение пламени. В МЧС уточняли, что пожар был локализован на площади в 400 квадратных метров. В результате возгорания цистерны с топливом также пострадали и стоящие рядом три легковушки и пять грузовиков.

Пожару был присвоен второй ранг опасности.

В настоящий момент на месте инцидента продолжают работать представители экстренных служб. Причины и обстоятельства инцидента предстоит установить.