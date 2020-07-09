В одном из городов России объявлен режим ЧС после прорыва дамбы

Спасатели эвакуировали более 50 жителей города Руза в Подмосковье после прорыва дамбы и разлива реки Городенка. Об этом сообщил глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко. Также Пархоменко объявил о введении режима ЧС с 19.00 8 июля и до разрешения ситуации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам главы городского округа, опасная ситуация на дамбе создалась из-за прохождения грозового фронта и выпадения обильных осадков. В результате появилась угроза разлива реки Городянка и затопления частного жилого сектора. "Несмотря на предпринятые усилия дамбу прорвало. Вода устремилась по руслу Городянки в реку Рузу", - добавил Пархоменко.

По данным Пархоменко, в результате прорыва дамбы никто не пострадал. "Ситуация беспрецедентная. Возможен второй удар потока воды", - заключил он. В настоящее время эвакуированы уже 52 человека, семеро из них дети. Помимо этого, было отключено газоснабжение и электроснабжение на некоторых улицах. На месте работают спасательные службы.