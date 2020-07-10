Обвиняемого в организации убийств Фургала арестовали

Басманный суд постановил арестовать хабаровского губернатора Сергея Фургала по обвинению в организации убийств предпринимателей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судья Артур Карпов решил удовлетворить ходатайство следователя о заключении чиновника под стражу на два месяца, то есть до 9 сентября 2020 года.

Во время заседания Фургал отрицал свою вину, а защита выступала за более мягкую меру пресечения.

Чиновника задержали 9 июля. Его подозревают не только в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах, но Фургала также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области.