В Иране снова тысячи заболевших COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 300 тысяч, сообщила официальный представитель Минздрава Сима Садат Лари, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В эфире телеканала IRINN представитель Минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2 621 новый случай заражения коронавирусом, скончались 226 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, достигло 301 530, жертв - 16 569. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 261 200.

Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта - начале апреля волну заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последние два месяца значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.