Франция направила помощь Ливану после взрыва в Бейруте

Франция направила помощь Ливану после мощного взрыва в районе морского порта Бейрута.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил в своем Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я выражаю братскую солидарность ливанцам после взрыва в Бейруте, в результате которого погибли много человек, - отметил он. - Наша помощь уже на пути в Ливан".

"Франция стоит и всегда будет стоять рядом с Ливаном и ливанцами, - заявил ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в своем Twitter. - Она готова оказать помощь в соответствии с потребностями, которые обозначат ливанские власти".