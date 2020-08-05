https://news.day.az/world/1259340.html Франция направила помощь Ливану после взрыва в Бейруте
Франция направила помощь Ливану после взрыва в Бейруте
Франция направила помощь Ливану после мощного взрыва в районе морского порта Бейрута.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил в своем Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Я выражаю братскую солидарность ливанцам после взрыва в Бейруте, в результате которого погибли много человек, - отметил он. - Наша помощь уже на пути в Ливан".
"Франция стоит и всегда будет стоять рядом с Ливаном и ливанцами, - заявил ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в своем Twitter. - Она готова оказать помощь в соответствии с потребностями, которые обозначат ливанские власти".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре