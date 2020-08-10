ВОЗ прогнозирует, что число заразившихся коронавирусом на этой неделе достигнет 20 млн

Число заразившихся коронавирусом в мире на этой неделе достигнет 20 млн, а число умерших - 750 тыс.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким прогнозом выступил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"На этой неделе число случаев заболевания достигнет 20 млн, а число умерших - 750 тыс.", - сказал он.

Гендиректор заявил, что такая ситуация "является трудным моментом" для мира. Он призвал активно противостоять распространению инфекции, подчеркнув, что в этой борьбе появились "ростки надежды".