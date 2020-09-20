Главы шести регионов Германии поддержали завершение «Северного потока-2»

Главы шести правительств восточных регионов Германии на конференции в Берлине поддержали завершение строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на протокол встречи.

"Было установлено, что "Северный поток-2" имеет большое значение для Германии и многих европейских стран с точки зрения обеспечения энергоснабжения будущего", - говорится в протоколе.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, власти восточных германских земель считают завершение строительства "разумным и правильным", отмечает Spiegel.

Премьер-министр Мекленбурга - Передней Померании Мануэла Шлезвиг во время выступления в бундестаге напомнила, что трубопровод завершен уже на 97%. "Мы говорим здесь о большом инфраструктурном проекте, который представляет не только российские интересы, но и интересы Германии и Восточной Европы", - отметила она.

Против завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального ранее выступила немецкая партия "Союз-90"/"зеленые". В то же время власти восточных федеральных земель Германии по инициативе Шлезвиг приняли резолюцию с требованием сохранить проект, несмотря на ситуацию с российским оппозиционером. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер пояснял, что для Германии это экономически необходимо.

