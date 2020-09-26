Глава МВД Франции назвал нападение в Париже терактом

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал терактом нападение на двух журналистов возле старого здания редакции еженедельника Charlie Hebdo в Париже.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала France 2.

"Очевидно, что это теракт, - отметил глава МВД. - Это произошло на улице, где располагалась редакция Charlie Hebdo, они действовали, как действуют террористы".

"Безо всякого сомнения, это новая кровавая атака против нашей страны, против журналистов", - сказал Дарманен.

Он также подчеркнул, что террористы "хотят уничтожить французскую идентичность".

Солидарность с пострадавшими

Бывший президент Франции Франсуа Олланд, возглавлявший страну во время парижских терактов 2015 года, назвал произошедшее новой атакой на республику. "Республика приняла удар в очередной раз, - заявил он в Twitter. - Но, как и ранее, она сумеет показать силу своих ценностей и твердость ответа". Лидер движения "Неподчинившаяся Франция" и бывший кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон также выразил свою поддержку пострадавшим в результате этой атаки.

Глава крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен возложила вину за произошедшее на сами власти. "Скольких жертв можно было бы избежать, строго контролируя нашу миграционную политику", - заявила она.

По словам одного из очевидцев, рассказ которого приводит газета Liberation, нападение на журналистов было совершено прямо возле мемориального знака в память о карикатуристах и журналистах Charlie Hebdo, погибших во время атаки террористов пять лет назад.