Врачи допустили, что COVID-19 останется с человечеством навсегда

Эксперты считают, что COVID-19 может остаться с человечеством навсегда, даже после проведения массовой вакцинации. При этом специалисты полагают, что коронавирус станет "управляемым вирусом" и вполне обычным явлением, передает Day.Az со ссылкой на РЕН ТВ.

"Многие люди думают, что вакцины автоматически уничтожают вирусы. Но это не так", - рассказала Politico Анджела Расмуссен.

Врачи полагают, что в дальнейшем COVID-19 будет наносить незначительный ущерб. Со временем вакцины могут стать более стойкими, как и иммунитет людей - у населения будет повышаться иммунитет после самой болезни или введения препарата. По словам экспертов, важная роль будет отведена иммунной памяти.

Профессор вакцинологии из Медицинской школы Икана Флориан Краммер предположил, что в долгосрочной перспективе людей будут вакцинировать в детстве, что позволит повысить иммунитет.

"К тому времени, когда они действительно попадут в группу высокого риска, которая начинается с 50 лет, у них, вероятно, не будет серьезных заболеваний", - пояснил Краммер.

Также врачи говорят, что крайне важно улучшать методы лечения и получить новые препараты для эффективной борьбы.