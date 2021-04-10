В Корее показали прототип новейшего истребителя KF-X

В Южной Корее проходит презентация прототипа истребителя пятого поколения KF-X в индустриальном парке города Сачхон. Изначально самолет позиционировался как истребитель поколения 4,5 (4++), сообщает Day.Az со ссылкой на "Авиапорт".

В мероприятии участие принимают не только представители корейских компаний и властей, но также министр обороны Индонезии Ф. Субианто. Причина заключается в том, что ранее был подписан контракт на совместную разработку между Сеулом и Джакартой. Первоначальная стоимость работ в рамках контракта оценивается примерно в 8 млрд долларов, если верить корейской прессе.

Презентуемый прототип новейшего истребителя, который также называют KF-21, демонстрирует технологический вариант, который во многом напоминает уже существующие истребители 5-го поколения, включая американский F-35.

Корейский премьер отметил, что создание такого самолета введет Республику Корея и Индонезию "в число стран мира, способных самостоятельно разработать боевой самолет нового поколения".

В ходе презентации прототипа новейшего истребителя отмечено, что он будет отличаться высоким уровнем автоматизации и роботизации, получит стелс-покрытие. Ракетные вооружения будут размещаться во внутрифюзеляжных отсеках. Подтверждена информация о том, что KF-X будет одноместным. Об учебно-боевых его вариантах не сообщается.

При этом в корейских СМИ спорят по поводу того, к какому поколению относить такой самолет. В частности, отмечается, что если истребитель получает стелс-покрытие, то это еще не делает его принадлежащим к поколению 5.