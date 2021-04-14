https://news.day.az/world/1334165.html Левон Тер-Петросян заразился коронавирусом
Левон Тер-Петросян заразился коронавирусом
Экс-президент Армении Левон Тер-Петросян на днях сдал тест на коронавирус, результат оказался положительным.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь офиса первого президента Арман Мусинян.
По словам Мусиняна, экс-президент чувствует себя нормально, ему назначено профилактическое лечение. "Тер-Петросян лечится дома под наблюдением врачей", - добавил он.
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