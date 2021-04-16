https://news.day.az/world/1334705.html Кипяток хлынул в салон автобуса с людьми в Новосибирске - ВИДЕО
Кипяток хлынул в салон автобуса с людьми в Новосибирске - ВИДЕО
В Новосибирске кипяток хлынул в салон автобуса, в котором находились люди, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Новосибирск" в соцсети "Вконтакте".
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел 16 апреля с автобусом № 30 во время движения.
"Произошел перегрев двигателя. Пострадавших нет", - говорится в посте.
На опубликованном видео запечатлен пар в салоне. Пассажиры просят открыть окно.
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