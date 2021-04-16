Кипяток хлынул в салон автобуса с людьми в Новосибирске

В Новосибирске кипяток хлынул в салон автобуса, в котором находились люди, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Новосибирск" в соцсети "Вконтакте".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел 16 апреля с автобусом № 30 во время движения.

"Произошел перегрев двигателя. Пострадавших нет", - говорится в посте.

На опубликованном видео запечатлен пар в салоне. Пассажиры просят открыть окно.