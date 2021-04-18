Посла Чехии вызвали в МИД России после того, как Прага объявила о высылке российских дипломатов из страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сообщил источник.

Ранее в дипломатическом ведомстве выразили решительный протест чешским властям и анонсировали ответные меры. Как указали в МИД, в действиях Праги "нельзя не видеть также американский след". В ведомстве подчеркнули, что решение о выдворении дипломатов принято "под голословными и надуманными предлогами" о причастности российских спецслужб к взрыву на военных складах в Врбетице в 2014 году.