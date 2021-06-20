В Москву пришла неделя температурных рекордов

В Москву пришла сильная жара. В столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Действовать он будет с субботы, 19 июня, по понедельник, 21 июня. Но это только пока, возможно, его продлят, ведь прогноз примерно одинаковый на всю неделю, передает Day.Az со ссылкой на Первый канал.

В МЧС рекомендуют в такую погоду реже бывать на солнце, а если уж вышли, то не забывайте про головной убор и побольше пейте обычной воды.