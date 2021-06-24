Балканы во власти аномальной жары

Волна аномальной жары накрыла Балканы. В столце Боснии и Герцеговины воздух прогрелся до 38 градусов. В Мостаре к середине дня столбик термометра поднялся до отметки + 41.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, министерство здравоохранения предупреждает граждан об опасности тепловых ударов и возможном обострении хронических заболеваний. Летний зной стоит в Белграде (Сербия). Здесь отмечается увеличение случаев, когда люди на улицах теряют сознание. Такая погода на Балканах не редкость, но обычно жара наступает в августе, а не в июне.