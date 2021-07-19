Эрдоган объявил о скором строительстве нового президентского комплекса и здания парламента Северного Кипра

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Лефкоше о скорой реализации проекта строительства нового президентского комплекса и здания парламента Северного Кипра, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В ходе своего выступления на специальном заседании в парламенте Северного Кипра в понедельник турецкий лидер заявил, что благодаря новому комплексу госструктур в СК весь мир осознает мощь государственности турок-киприотов.

"Сегодня мы еще раз объявляем о нерушимом братстве между Турцией и Северным Кипром, хотят этого в мире или не хотят", - подчеркнул Эрдоган.

По его словам, те, кто считают, что, полагаясь на своих покровителей, смогут уничтожить турок-киприотов, столкнутся со стальной волей этого народа.

"Как бы единство, братство Турции и СК ни беспокоило некоторые круги в Америке, мы решительно намерены продолжать идти по этому пути", - отметил глава турецкого государства.

По словам Эрдогана, греки-киприоты руками террористов ЭОКА совершили покушения на жизни и имущество своих соседей турок-киприотов, которых никогда не считали равными себе.

"Борьба на Кипре - великая борьба. Это борьба великого народа, который написал героический эпос в 1974 году, имеет великую историю, ведет великую борьбу", - сказал он.

Единство и существование Северного Кипра превыше любых политических интересов, подчеркнул турецкий лидер.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник прибыл в Северный Кипр с официальным визитом.