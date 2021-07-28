Турция не будет вводить ограничительные меры из-за COVID-19

Турция в данный момент не планирует вводить ограничительные меры из-за коронавируса, однако введет их при ухудшении эпидситуации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Накануне суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил 19 761 - он увеличился с начала июля в 4,5 раза, минздрав страны выразил тревогу по поводу контроля над эпидемией.

"Сейчас у нас нет необходимости возвращаться к серьезным ограничениям. Но это не значит, что она не появится. В некоторых странах принимают законодательные инициативы по принуждению к вакцинации. Мы не хотим идти этим путем и предлагаем гражданам проявить гражданскую ответственность и вакцинироваться. Если нам придется принять серьезные меры и ограничения, мы их примем. Но лучше не доводить до этого. Главная защита - вакцинация", - сказал Коджа в эфире телеканала NTV.

Он добавил, что среди новых случаев заражения 87% регистрируются у не вакцинированных граждан.