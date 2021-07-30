В Европе ужесточают карантин

Резкий рост числа случаев заболевания коронавирусом в некоторых районах Франции вновь сделал обязательным ношение масок на открытом воздухе. Местные власти и также запретили употребление алкоголя в общественных местах.

Франсуа, сотрудник отеля на юго-западе страны, не в восторге: "Я думаю, что да, в людном месте маску надо надевать. Но носить ее там, где пространства достаточно, это уже перебор".

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, санитарная ситуация в Франции стало причиной разногласий между Лондоном и Парижем. Великобритания ввела карантин для путешественников из Франции, даже полностью привитых. Причина - не только активная циркуляция "дельта"-штамма, но и присутствие штамма "бета", который в основным характерен для французских заморских территорий, но летом импортирован и в материковую Францию.

В Париже считают введении карантин дискриминационным. У молодой француженки, живущей в Лондоне, иное мнение. "Ситуация непростая, ведь немало людей приезжают сюда довольно регулярно, для них это создает проблемы, - признает она. - Но в целом мера направлена на то, чтобы обезопасить англичан и французов одновременно".

Австрия также ужесточила ограничения для въезжающих из Испании, Кипра и Нидерландов.

Любой человек, прибывающий прямым рейсом из этих стран и не привитый от коронавируса, должен представить отрицательный тест на ковид. В Португалии, где недавно были зафиксированы вспышки заражения "дельта"-штаммом, ситуация постепенно улучшается. Власти сообщили, что к октябрю в стране вакцинируют 85% населения

С воскресенья там отменят комендантский час на местах, а с сентября отменят маски на открытом воздухе.