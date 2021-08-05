В Таджикистане разбился спасательный вертолет

Спасательный вертолет таджикской пограничной службы, летевший к российским туристам, потерпел крушение в горах Таджикистана, пилот погиб, четыре человека ранены.

Как передает Day.Az, об этом сообщили РИА Новости в ассоциации туроператоров страны.

Сообщается, что вертолет летел за семью туристами из Москвы, связь с которыми потерялась, когда они совершали восхождение на ледник в ущелье Поймазор Ванчского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

"На высоте более 6 тысяч метров один из туристов еще 28 июля попал под лавину, другие, сообщив об этом, вскоре перестали выходить на связь. Организаторы поездки из Москвы попросили о помощи горно-спасательный центр при ассоциации туроператоров. Утром 4 августа вертолет вылетел на поиски туристов и потерпел крушение при посадке на ледник. При крушении вертолета погиб пилот и четыре пассажира получили ранения", - сказал собеседник агентства.

По его данным, сейчас спасатели идут к месту происшествия, чтобы помочь раненым и эвакуировать их в безопасное место, куда может приземлиться вылетевший из Душанбе вертолет. Одновременно идут поиски пропавших российских туристов.