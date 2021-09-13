В Турции раскритиковали временное правительство талибов
Турция не считает состав временного правительства Афганистана, который объявили представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), достаточно инклюзивным.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Анкаре пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР), председателем которой является президент Турции Тайип Эрдоган.
"Турция не закрыла посольство в Кабуле, оно продолжает функционировать. Мы внимательно следим за ситуацией в Афганистане, особенно за соблюдением прав человека и прав женщин. Временное правительство не является достаточно инклюзивным", - подчеркнул он.
По словам Челика, в Анкаре считают, что в кабинете министров должны появиться представители местных религиозно-этнических сил.
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