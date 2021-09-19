В Турции спустя 18 лет завершился суд по делу о завещании королевы красоты

В Стамбуле завершился суд по делу о наследстве умершей в 2003 году королевы красоты Турции, которая завещала свое состояние пожарным. Об этом сообщает "Комсомольская правда", передает Day.Az.

По данным издания, в 1999 году сотрудники пожарной станции спасли жизнь обладательнице титула "Мисс Турция" Бирсен Шакаоглу. В благодарность за это перед смертью 94-летняя женщина завещала свое состояние в 2,9 миллиона долларов пожарному участку.

Такое решение не устроило брата покойной. Он обратился в суд, утверждая, что его сестра была не в себе. Когда мужчина скончался, судебные разбирательства продолжили его сыновья.

Однако спустя почти 18 лет кассационный суд Стамбула постановил удовлетворить волю Шакаоглу и передать ее состояние сотрудникам пожарного участка.