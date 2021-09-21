Талибы пойдут на встречу женщинам

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что талибы позволят женщинам посещать школы в Афганистане, поскольку лишение доступа к образованию противоречит исламу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что они позволят женщинам посещать школы. Идея о том, что женщины не должны получать образование, просто не соответствует исламу", - заявил Хан .

По его словам, подобный запрет не имеет ничего общего с религией, и афганским женщинам потребуется время, чтобы отстоять свои права.