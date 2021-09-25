Жуткие последствия сильных ливней в Дагестане

В Сети появились очередные кадры сильного наводнения в Дагестане. Последние дни в республике непогода - идут сильные дожди.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Разрушены несколько домов и участков дорог. Министерство транспорта просит не заезжать на Бежтинский участок и в Цунтинский район, просто потому что там вас может смыть.