https://news.day.az/world/1383833.html Жуткие последствия сильных ливней в Дагестане - ВИДЕО
Жуткие последствия сильных ливней в Дагестане - ВИДЕО
В Сети появились очередные кадры сильного наводнения в Дагестане. Последние дни в республике непогода - идут сильные дожди.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Разрушены несколько домов и участков дорог. Министерство транспорта просит не заезжать на Бежтинский участок и в Цунтинский район, просто потому что там вас может смыть.
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