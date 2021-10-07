Проблемы с газом в Европе останутся на всю зиму

Проблемы с обеспечением Европы газом из-за не сформированных по причине роста цен на топливо резервов будут сохраняться на протяжении всей зимы. Как передает Day.Az, такое мнение высказал в четверг корреспонденту ТАСС занимающийся вопросами энергетики эксперт итальянской аналитической компании Nomisma Давид Табарелли.

"Сейчас запасы газа низкие везде. Энергетический кризис глобальный, потому что газа мало, а Азия потребляет все больше. Запасы делаются на зиму с весны, отопительный сезон закончился поздно в этом году, и низкие резервы наблюдаются во всем мире - в Китае, Японии, в Европе, - в том числе и по коммерческим соображениям. Поскольку цены начали расти с начала года, покупать было невыгодно, запасы не делали, ожидая, что цены опустятся", - разъяснил эксперт. "В итоге накануне зимы все оказались с низкими запасами, и это тоже дополнительный фактор к росту цен", - указал он.

Табарелли упомянул и о технических проблемах России, начиная с сибирских пожаров, которые привели в снижению поставок российского газа. "Не стоит забывать и о проблемах транзита через Украину", - добавил собеседник агентства. Он полагает, что с запуском "Северного потока - 2" и разрешением всех сложностей с регулирующими нормами цены сразу упадут, "но это займет время". "Многое зависит от того, какой будет зима, и действий России. Россия заинтересована, чтобы Европа вышла из этого кризиса. Европа заинтересована в помощи, но проблемы у энергетического рынка будет сохраняться всю зиму", - убежден эксперт.

Он полагает, что экологическая трансформация и применение возобновляемых источников энергии не сможет полностью заменить традиционные источники, главным из которых будет оставаться газ. Он указал, что сейчас стоимость энергоснабжения за счет возобновляемых источников меньше, чем за счет газа (при нынешних рыночных ценах), однако "это другой тип энергии, которая может применяться комбинированно и в дополнение [к основному снабжению], но не в состоянии обеспечить потребность в энергии". "Это сигнал, что возобновляемые источники не решают проблему современной электрической системы. В будущем будет больше возобновляемых источников (сейчас на них приходится 20%), возможно, мы достигнем 50% их доли, но вторая половина будет обеспечиваться за счет атомной энергетики и газа", - заключил Табарелли.