В Грузии выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом

В Грузии за сутки выявлено 5 076 новых случаев заражения коронавирусом, 1 126 человек выздоровели, 44 - скончались, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране проведены 62 994 теста на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 657 753, из них 609 987 человек выздоровели, 9 440 - скончались.

В настоящее время 59 человек находятся в связи с коронавирусом на карантине, 5 176 - на стационарном лечении.

По состоянию на 16 октября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,9 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 6 673 человека.