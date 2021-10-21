Нацразведка Турции нейтрализовала 5 террористов РПК на севере Ирака

В ходе двух операций, проведенных Национальной разведывательной организацией Турции (MIT) в районе Метина на севере Ирака, нейтрализованы 5 террористов РПК, передает Day.Az со ссылкой на агентство "Анадолу".

Как сообщают источники в силах безопасности, турецкие спецслужбы продолжают проводить операции на севере Ирака.

В ходе операций, проведенных 7 и 11 октября в районе Метина, нейтрализованы 5 членов террористической организации РПК.