https://news.day.az/world/1394496.html Нацразведка Турции нейтрализовала 5 террористов РПК на севере Ирака
Нацразведка Турции нейтрализовала 5 террористов РПК на севере Ирака
В ходе двух операций, проведенных Национальной разведывательной организацией Турции (MIT) в районе Метина на севере Ирака, нейтрализованы 5 террористов РПК, передает Day.Az со ссылкой на агентство "Анадолу".
Как сообщают источники в силах безопасности, турецкие спецслужбы продолжают проводить операции на севере Ирака.
В ходе операций, проведенных 7 и 11 октября в районе Метина, нейтрализованы 5 членов террористической организации РПК.
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