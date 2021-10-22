Ураган сорвал строительные леса со стен Кремля

В Москве разбушевался ураган.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сильный ветер сорвал строительные леса со стен Кремля.

Ранее МЧС распространило предупреждение об усилении ветра до 20 метров в секунду.

Сильный ветер повалил в столице несколько деревьев. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что ураган сносит даже мусорные контейнеры. Повреждены несколько припаркованных автомобилей, передает ТАСС.

Такая погода сохранится в течение дня. В МЧС призывают москвичей обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также парковать автомобили вдали от деревьев.