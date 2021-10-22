https://news.day.az/world/1394830.html Ураган сорвал строительные леса со стен Кремля - ВИДЕО
Ураган сорвал строительные леса со стен Кремля - ВИДЕО
В Москве разбушевался ураган.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сильный ветер сорвал строительные леса со стен Кремля.
Ранее МЧС распространило предупреждение об усилении ветра до 20 метров в секунду.
Сильный ветер повалил в столице несколько деревьев. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что ураган сносит даже мусорные контейнеры. Повреждены несколько припаркованных автомобилей, передает ТАСС.
Такая погода сохранится в течение дня. В МЧС призывают москвичей обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также парковать автомобили вдали от деревьев.
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