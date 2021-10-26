Колумбии предрекли войну наркокартелей после ареста «второго Эскобара»

Арест крупнейшего наркобарона Колумбии Дайро Усуги по прозвищу Отоньель, которого также называют "вторым Эскобаром", приведет к внутренней борьбе за передел влияния среди местных группировок и всплеску кровопролития. Об этом рассказал старший научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Дмитрий Елесеенко в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

"Вакуум власти, созданный арестом столь влиятельного барона, с огромной вероятностью приведет к войне группировок за контроль над территориями и цепочками поставок в самой Колумбии", - заявил эксперт. Нарковойна в Колумбии, по словам политолога, будет использована в недавно начавшемся противостоянии между крупнейшими картелями Мексики "Синалоа" и "Халиско".

Сейчас эти две банды контролируют весь наркотрафик в регионе, а также цепочки поставок запрещенных веществ в разные страны. К тому же семья Усуги структурно входит в картель "Синалоа". "Глобальная война картелей уже идет, колумбийцы, безусловно, будут в ней участвовать", - предрек Елесеенко.

При этом эксперт отметил, что арест Отоньеля не означает прекращения поставок наркотиков. Из-за войны между наркобаронами трафик может снизиться на короткий срок. Однако, чтобы полностью справиться с поставками веществ, "правительству Колумбии придется принимать куда больше мер, чем единичный рейд в джунгли". Более того, война картелей, по словам Елесеенко, может привести к убийству местных политиков и коррумпированных силовиков.