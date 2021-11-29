В Грузии за сутки выявлено около 2 тыс. случаев заражения коронавирусом

В Грузии за сутки выявлено 1 954 новых случая заражения коронавирусом, 4 477 человек выздоровели, 47 - скончались, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране проведены 20 068 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 840 593, при этом 783 987 человек выздоровели, 11 974 - скончались.

В настоящее время 37 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 566 - на стационарном лечении.

По состоянию на 29 ноября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,1 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 2 479 человек.