В Испании объявили масштабную распродажу жилья

В Испании к "черной пятнице" приурочили масштабную распродажу объектов недвижимости - компания Solvia реализует около 1,4 тысячи квартир, гаражей и прочих помещений с существенными скидками, сообщает русскоязычный портал о жизни в Испании Noticia.ru, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Средняя полная стоимость распродаваемых объектов - 87 тысяч евро, средняя площадь - 110 квадратных метров. Жилье в рамках объявленной акции реализуется по цене 791 евро за квадратный метр в среднем. Больше всего объектов предлагается в Валенсии и Каталонии. Желающим доступны также квартиры в Андалусии, Мадриде, Мурсии, Галисии, на Канарских островах и в других регионах.

Кроме того, Solvia распродает гаражи, офисные и складские помещения, земельные участки. Так, 18-метровый гараж со скидкой можно приобрести за 7,4 тысячи евро, земельный участок - за 132,5 тысячи евро.