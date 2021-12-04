https://news.day.az/world/1411570.html Франция усилила контроль на границе - причина

Франция усилила контроль на границе - причина

В мире, 4 декабря 2021 09:09 220
Франция усилила контроль на границе
Depozit faizini öncədən al!

Французские власти усиливают контроль на границе для борьбы с распространением COVID-19 и вводят дополнительную категорию стран с наиболее тяжелой санитарной ситуацией. Об этом говорится в сообщении, размещенном в ночь на субботу на странице МИД Франции в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все лица старше 12 лет при въезде на территорию Франции должны представить тест ПЦР или антигенный тест", взятый не позднее 48 часов или 24 часов в зависимости от конкретных условий, отмечается в сообщении.

Новые правила вступают в полночь 4 декабря по местному времени, сообщили в МИД.

Кроме того, во Франции вводится дополнительный цвет для обозначения стран с крайне тяжелой ситуацией с распространением COVID-19 и в частности нового штамма "омикрон". Алым цветом помечены 10 стран, в том числе ЮАР, Ботсвана, Лесото и Зимбабве.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Читать Day.Az в:
Telegram КАНАЛ

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Турция поможет Азербайджану в установке сейсмостанций в Карабахе 09:52, Общество 0
Первую версию «Википедии» выставили на аукцион 09:49, Это интересно 43
В «умном селе» Зангилана объединят аграрную сферу с современным градостроением 09:43, Экономика 84
Еще 11 тел достали за несколько спусков из шахты "Листвяжной" - ВИДЕО 09:38, В мире 126
Началось последнее солнечное затмение года 09:35, В мире 116
Раскрыта неожиданная польза аллергии в защите от коронавируса 09:33, Медицина 151
Пожар в многоэтажке в Баку - жильцов эвакуировали 09:29, Общество 292
Twitter начнет реорганизацию 09:25, Технологии 187
Ученые создали человекоподобного робота - ВИДЕО 09:19, Технологии 249
Армения ответит за еще одну покалеченную жизнь - послесловие к трагедии в Джебраиле 09:15, Политика 904
Франция усилила контроль на границе - причина 09:09, В мире 220
Азербайджан в тройке лидеров по импорту турецкой военной техники 09:06, Экономика 216
Еще в шести американских штатах выявили "омикрон" 09:00, В мире 230
В Мексике вакцинированный Pfizer-ом мужчина заразился омикрон-штаммом 08:54, В мире 306
В Великобритании полностью вакцинированные начали заражаться омикрон-штаммом 08:42, В мире 411
Непривитые граждане с поддельными ковид-паспортами особо опасны для общества 08:35, Общество 854
Немецкие компании подписали крупные контракты с Азербайджаном - ДЕТАЛИ 08:29, Экономика 367
США назвали новую угрозу для экономики 08:20, В мире 285
Талибы запретили принудительные браки в Афганистане - ВИДЕО 08:10, В мире 376
Еще 2 европейские страны ужесточают ковид-ограничения 07:58, В мире 369
Генсек ООН назвал неэффективными ограничения на въезд из-за "омикрона" 07:46, В мире 327
Оценены последствия коронавирусной инфекции для сердца 07:33, Медицина 394
В Нидерландах отмечают праздник света - ВИДЕО 07:19, Туризм 336
Windows вернет пользователям право выбора браузера 06:20, Технологии 447
BioNTech готова создать вакцину против омикрон-штамма 04:12, В мире 598
В Арктике исчез полуостров 03:37, В мире 781
Раскрыта эволюция коронавируса в сторону устойчивых к иммунитету штаммов 03:12, Медицина 676
Маск продолжает продавать акции Tesla 02:26, Технологии 901
Еще 12 азербайджанских предприятий будут поставлять томаты и яблоки в Россию - ДАТА 01:57, Экономика 813
Новогодние елки решили выращивать из карандашей 01:39, Это интересно 891
Госсекретарь США сказал, когда Путин и Байден проведут разговор 00:50, В мире 936
Состоялась премьера художественно-документального фильма “Созидатели" - ФОТО 00:19, Культура 810
Пилите, Модест, пилите: ЦИНК и новая армянская погоня за миражами - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 00:05, Политика 7 638
Как ВС Азербайджана уничтожили армянскую артиллерию у Красного Базара - НОВЫЕ АРХИВНЫЕ КАДРЫ 3 декабря 23:50, Политика 2 242
В Кузбассе почтили память жертв аварии на "Листвяжной" - ВИДЕО 3 декабря 23:36, В мире 867
Мода без границ… - дефиле адаптивной одежды в Баку - ФОТО 3 декабря 23:23, Общество 1 081
Yüz bir yaşlı Meynas nənənin 10 övlad, 35 nəvə, 78 nəticə və 11 kötükcədən ibarət mehriban ailəsi - VİDEO - FOTO 3 декабря 23:17, Azərbaycanca 929
Назван самый производительный смартфон 3 декабря 23:13, Технологии 1 072
Honda отзывает почти 800 тыс. автомобилей по всему миру - ПРИЧИНА 3 декабря 22:47, Автоновости 1 247
"Омикрон" обнаружен в 38 странах 3 декабря 22:34, В мире 955
Турция призывает к формированию единой Дорожной карты в сфере миграции 3 декабря 22:21, В мире 913
Как изменились цены на газ в Европе - ИТОГИ ТОРГОВ 3 декабря 22:09, В мире 1 134
Утверждены изменения в закон об обязательном страховании дипломатов 3 декабря 22:05, Политика 972
В Азербайджане начался процесс страхования крупного рогатого скота 3 декабря 21:54, Экономика 980
В Азербайджане внесены изменения в Госбюджет 2022 года 3 декабря 21:40, Экономика 1 300
Минздрав Чехии распорядится об обязательной вакцинации пенсионеров от коронавируса 3 декабря 21:25, В мире 1 010
Путин рассказал Эрдогану об итогах трехсторонней встречи в Сочи 3 декабря 21:14, Политика 3 174
Травля в школе станет уголовным преступлением во Франции 3 декабря 21:05, В мире 1 007
В Каспийском море обнаружены человеческие останки - SOCAR 3 декабря 20:56, Общество 1 644
В Европе признали провал миграционной политики 3 декабря 20:54, В мире 1 105
Казахстан построит атомную электростанцию 3 декабря 20:42, В мире 1 092
Названа сумма средств, поступивших в Фонд YAŞAT 3 декабря 20:36, Политика 1 101
США договорились с РФ об условиях выдачи виз американским дипломатам 3 декабря 20:30, В мире 1 103
ОАЭ купят у Франции 80 истребителей Rafale на миллиарды евро 3 декабря 20:17, В мире 1 095
В США десятки детей привили просроченной вакциной 3 декабря 20:06, В мире 1 141
Аналитики предупредили об угрозе дефолта в США 3 декабря 19:55, В мире 1 231
Вечерние и свадебные платья на Azerbaijan Fashion Week - ФОТО 3 декабря 19:48, Культура 1 207
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Южном Кавказе 3 декабря 19:43, Политика 1 470
Омикрон-штамм выявили в 38 странах 3 декабря 19:37, В мире 1 119
В Азербайджане подписан очередной меморандум о взаимопонимании между Фондом Гейдара Алиева и ЮНИСЕФ - ФОТО 3 декабря 19:31, Политика 8 382
Врач назвала основные противопоказания к вакцинации против COVID-19 3 декабря 19:25, Медицина 1 247
Дипломаты из Европы привезли в Ботсвану омикрон-штамм COVID-19 3 декабря 19:12, В мире 1 141
Альтернативные источники финансирования имеют важное значение для обеспечения устойчивых финресурсов - Орхан Мамедов 3 декабря 19:03, Экономика 1 219
В аэропорту Риги ЧП с самолетом - ФОТО 3 декабря 19:00, В мире 1 382
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане 3 декабря 18:51, Общество 1 514
Азербайджанские и турецкие военные летчики выполнили совместные полеты - ФОТО - ВИДЕО 3 декабря 18:48, Политика 1 215
В Азербайджане за сутки выявлено 1 703 случая заражения коронавирусом - Последние данные 3 декабря 18:44, Общество 2 261
В ВОЗ допустили невозможность установить происхождение омикрон-штамма коронавируса 3 декабря 18:32, В мире 1 086
В Москве водитель Cadillac расстрелял таксиста - ВИДЕО 3 декабря 18:20, В мире 1 803
Самолет с обледеневшими двигателями совершил аварийную посадку в России 3 декабря 18:14, В мире 1 378
Народные и заслуженные артисты удостоены премии Pearls Of Azerbaijan 2021 - ФОТО 3 декабря 18:06, Культура 1 321
Строители спасли сорвавшегося с крыши монтажника в Москве - ВИДЕО 3 декабря 17:59, В мире 1 290
Представитель ОБСЕ проинформирован о свободе медиа в Азербайджане - ФОТО 3 декабря 17:55, Политика 1 213
Красный крест призвал наращивать темпы вакцинации 3 декабря 17:50, В мире 1 153
Джейхун Байрамов рассказал польскому коллеге о региональной безопасности в постконфликтный период 3 декабря 17:43, Политика 1 139
В Азербайджане повысятся социальные выплаты - Сахиль Бабаев 3 декабря 17:39, Экономика 1 548
На Azerbaijan Fashion Week состоялось дефиле Фахрии Халафовой "Карабахская Принцесса" - ФОТО 3 декабря 17:34, Общество 1 371
В Баку прошел учебный курс НАТО 3 декабря 17:29, Политика 1 223
Подготовлена концепция по созданию зоны "зеленой энергии" в Карабахе 3 декабря 17:24, Экономика 1 187
МИД России обвинил Армению во лжи 3 декабря 17:20, Политика 13 136
В Азербайджане изменились госпошлины на выдачу ряда документов - СУММЫ 3 декабря 17:19, Общество 1 788
Muğanbankda struktur dəyişikliyi (R) 3 декабря 17:14, Azərbaycanca 968
Армянские националисты пытаются втянуть РФ в конфликт с Азербайджаном - российский политолог 3 декабря 17:07, Политика 4 474
В Карабахе имеется до пяти видов возобновляемых источников энергии 3 декабря 17:04, Экономика 1 166
Пожар в жилом доме в Баку - жильцы эвакуированы 3 декабря 17:01, Общество 1 969
В Азербайджане планируется открыть индонезийскую торговую палату 3 декабря 16:53, Экономика 1 099
The Banker объявил АВВ Банком года! (R) 3 декабря 16:45, Экономика 1 198
Эмин Амруллаев о создании азербайджано-турецкого вуза 3 декабря 16:38, Общество 1 446
Yelo Bank в сотрудничестве с «ЛУКОЙЛ Азербайджан» запустил свой первый центр самообслуживания - ФОТО (R) 3 декабря 16:35, Экономика 1 449
В CinemaPlus турецкая комедия «Aykut enişte 2» 3 декабря 16:31, Культура 1 175
В Карабахе создаются зоны, свободные от болезней животных 3 декабря 16:26, Экономика 1 204
В Кяльбаджаре продолжаются геологоразведочные работы 3 декабря 16:22, Экономика 1 314
Названа дата ухода Меркель в отставку 3 декабря 16:15, В мире 1 296
Председатель ОБСЕ о ситуации на Южном Кавказе 3 декабря 16:06, Политика 1 305
Милли Меджлис принял поправку в закон о страховании военнослужащих 3 декабря 16:03, Общество 1 246
Названа возможная дата переговоров Путина и Байдена 3 декабря 15:59, В мире 1 259
Сильный пожар в Баку - ФОТО - ВИДЕО 3 декабря 15:54, Общество 4 881
В Азербайджане усилят соцзащиту населения - Али Асадов 3 декабря 15:49, Общество 1 435
В США преступник угнал школьный автобус и повторил погоню в духе GTA - ВИДЕО 3 декабря 15:45, В мире 1 336
В Карабахе будут активнее развивать сельское хозяйство - Инам Керимов 3 декабря 15:41, Экономика 1 247
В ЮАР зафиксировали взрывной рост числа заразившихся COVID - ВИДЕО 3 декабря 15:31, В мире 1 370
Назван новый канцлер Австрии 3 декабря 15:26, В мире 1 338
Водные бассейны Физули и Агдама очищаются от мин - полковник МЧС - ВИДЕО 3 декабря 15:22, Политика 1 420
В Азербайджане испытали турецкий учебный самолет Hürkuş - ФОТО 3 декабря 15:20, Политика 1 670
В Азербайджане электронные браслеты сняты cо 134 амнистированных заключенных 3 декабря 15:18, Общество 1 293
Эпидемиологи поспорили о мерах борьбы с "Омикрон"-штаммом COVID - ВИДЕО 3 декабря 15:15, В мире 1 327
Готовится проект стратегии развития Карабаха - Рахман Гаджиев - ФОТО 3 декабря 15:11, Политика 1 332
Обезврежен армянский провокатор, напавший на азербайджанского военнослужащего в Ходжавенде 3 декабря 15:02, Политика 8 038
Новый штамм коронавируса угрожает воздушным перевозкам - ВИДЕО 3 декабря 15:00, В мире 1 453
Из исправительного учреждения № 17 освобождены 122 осужденных - ФОТО 3 декабря 14:57, Общество 1 271
В исправительном учреждении № 16 амнистированы 14 осужденных - минюст Азербайджана - ФОТО 3 декабря 14:56, Общество 1 207
Австралия призывает Азербайджан и Армению к делимитации и демаркации госграницы 3 декабря 14:55, Политика 1 231
В Азербайджане изменился перечень подакцизных товаров 3 декабря 14:52, Экономика 1 434
"Омикрон" уже скоро будет доминировать в Европе - ВИДЕО 3 декабря 14:50, В мире 1 311
В Азербайджане утверждены изменения в Кодекс об административных проступках 3 декабря 14:46, Общество 1 312
Изменятся госпошлины на регистрацию и расторжение брака 3 декабря 14:43, Общество 1 448
Более 500 детей эвакуировали из-за пожара в российской школе - ВИДЕО 3 декабря 14:40, В мире 1 307
Завтра произойдет последнее солнечное затмение года 3 декабря 14:37, Это интересно 1 370
В Австралии полностью привитый человек заразился "омикроном" 3 декабря 14:32, В мире 1 341
США усиливают борьбу с ковидом в стране - ВИДЕО 3 декабря 14:29, В мире 1 288
Раньше говорил правду, а теперь защищает Армению - о странных метаморфозах псевдоисторика из США 3 декабря 14:26, Политика 5 569
Замгендиректора ТАСС Михаил Гусман удостоен награды Минкультуры России «За вклад в российскую культуру» - ФОТО 3 декабря 14:20, В мире 1 341
Импорт книг и бумаги в Азербайджане освобождается от НДС 3 декабря 14:19, Экономика 1 287
Из исправительного учреждения № 2 Пенитенциарной вышли на свободу 7 человек - ФОТО 3 декабря 14:17, Общество 1 245
Германия ужесточает ограничения для невакцинированных - ВИДЕО 3 декабря 14:13, В мире 1 414
В Малайзии выявлен первый случай заражения "омикрон" 3 декабря 14:09, В мире 1 267
В Азербайджане утверждена госпошлина на автономера 3 декабря 14:05, Экономика 1 613
Болдуин прервал молчание и подробно рассказал о роковом выстреле - ВИДЕО 3 декабря 14:02, Шоу-бизнес 1 648
Освобождается от НДС продажа электромобилей в Азербайджане 3 декабря 13:58, Автоновости 3 364
Микаил Джаббаров о разминировании промпарка "Экономическая зона Аразской долины" - ФОТО 3 декабря 13:54, Экономика 1 365
YARAT отмечает 10-летний юбилей - программа мероприятий 3 декабря 13:45, Культура 1 364
Какой будет погода в Баку завтра? 3 декабря 13:42, Общество 1 639
В Азербайджане акт об амнистии коснулся 65 женщин 3 декабря 13:39, Общество 1 340
Удостоверение личности для лиц младше 15 лет будут выдавать по новым правилам 3 декабря 13:29, Общество 2 193
ЮАР о тяжести заболевания "омикрон" у привитых 3 декабря 13:18, В мире 1 667
Газета “Azernews” выбрана медиа-партнером Организации экономического сотрудничества от Азербайджана - ФОТО 3 декабря 13:15, Общество 2 367
В Испании и пяти штатах США выявлен "омикрон" 3 декабря 13:14, В мире 1 398
Заслуженный журналист Лейла Таривердиева награждена дипломом имени Зардаби и Наджафа Наджафова - ФОТО 3 декабря 13:13, Общество 1 709
За сутки коронавирусом заболели почти 33 тыс. россиян 3 декабря 13:11, В мире 1 340
Азербайджанские артиллеристы провели учения с боевой стрельбой - ФОТО - ВИДЕО 3 декабря 13:09, Политика 1 777
Новшество bp в сфере управления энергоресурсами 3 декабря 13:07, Экономика 1 418
Али Асадов о мерах по пресечению роста цен 3 декабря 13:04, Экономика 1 716
Из исправительного учреждения №15 освобождены 7 человек - минюст Азербайджана - ФОТО 3 декабря 12:59, Общество 1 335
В Азербайджане усилят контроль над выделением субсидий - Али Асадов 3 декабря 12:55, Экономика 1 388
Талибы издали специальный указ о правах женщин 3 декабря 12:52, В мире 1 542
Азербайджан уделяет особое внимание улучшению жизненных условий военнослужащих - Али Асадов 3 декабря 12:50, Политика 1 353
Юбилей Азера Дадашева отметили праздничным концертом - ФОТО - ВИДЕО 3 декабря 12:47, Культура 1 475
Открытие Зангезурского коридора является одним из важнейших вопросов - Али Асадов 3 декабря 12:46, Политика 1 643
Сколько Азербайджан потратил на вакцинацию от COVID-19? 3 декабря 12:43, Общество 1 928
Механизм возврата НДС не будет распространяться на ряд товаров - СПИСОК 3 декабря 12:36, Экономика 1 833
Еще новости