Франция усилила контроль на границе - причина

Французские власти усиливают контроль на границе для борьбы с распространением COVID-19 и вводят дополнительную категорию стран с наиболее тяжелой санитарной ситуацией. Об этом говорится в сообщении, размещенном в ночь на субботу на странице МИД Франции в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все лица старше 12 лет при въезде на территорию Франции должны представить тест ПЦР или антигенный тест", взятый не позднее 48 часов или 24 часов в зависимости от конкретных условий, отмечается в сообщении.

Новые правила вступают в полночь 4 декабря по местному времени, сообщили в МИД.

Кроме того, во Франции вводится дополнительный цвет для обозначения стран с крайне тяжелой ситуацией с распространением COVID-19 и в частности нового штамма "омикрон". Алым цветом помечены 10 стран, в том числе ЮАР, Ботсвана, Лесото и Зимбабве.