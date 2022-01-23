Ливни в Пакистане унесли жизни семи человек

По меньшей мере 7 человек погибли и 16 пострадали в результате происшествий, связанных с ливнями, в северо-западной провинции Пакистана Хайбер-Пахтунхва.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом передает агентство Синьхуа со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий провинции.

Как сообщается, женщины и дети были среди тех, кто погиб из-за оползней и обрушений крыш, вызванных сильным дождем с пятницы. Также по меньшей мере 19 домов и зданий были частично повреждены или полностью разрушены.

Спасательные операции до сих пор проводятся. Власти также расчистили несколько заблокированных из-за оползней дорог.