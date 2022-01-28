https://news.day.az/world/1430244.html Китаю впервые предсказали превосходство над Европой
Китаю впервые предсказали превосходство над Европой
В 2022 году Китай впервые сможет опередить Европу по объемам экономики, превосходство КНР предсказали аналитики консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Позицию КНР сохранит в среднесрочной перспективе, и наряду с США и ЕС останется одним из трех крупнейших экономических блоков мира. По оценкам экспертов, мировой ВВП в текущем году вырастет на 4,5 процента, но возможно некоторое замедление роста в первом квартале, оно компенсируется ускоренным ростом позже.
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