Китаю впервые предсказали превосходство над Европой

В 2022 году Китай впервые сможет опередить Европу по объемам экономики, превосходство КНР предсказали аналитики консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Позицию КНР сохранит в среднесрочной перспективе, и наряду с США и ЕС останется одним из трех крупнейших экономических блоков мира. По оценкам экспертов, мировой ВВП в текущем году вырастет на 4,5 процента, но возможно некоторое замедление роста в первом квартале, оно компенсируется ускоренным ростом позже.